Devisen: Dollar steigt - EUR/CHF leicht gesunken

Der Euro ist am Mittwoch unter Druck geraten, während der US-Dollar sich im Aufwind befindet. Am Mittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1015 Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als im Tageshoch. Auch zum Schweizer Franken stieg der Dollar - der Kurs liegt am Mittag bei 0,9932 Franken. Der Euro verlor derweil zum Franken und notiert auf 1,0940.