Devisen: Dollar steigt nach Fed-Aussagen - EUR/CHF zieht nach SNB an

Der Dollar hat am Donnerstag an den Aufwärtstrend vom Vorabend angeknüpft und sowohl zum Euro als auch zum Franken angezogen. Am späten Mittwochabend hatten Aussagen der US-Notenbank Fed den US-Dollar beflügelt, während der Euro im Gegenzug um mehr als einen Cent abrutschte. Die Gemeinschaftswährung wird aktuell zu 1,1955 US-Dollar gehandelt und damit einen halben Cent tiefer als am Donnerstagmorgen.