Devisen: Dollar steigt zu Euro und Franken nach US-Daten - Chinas Yuan fällt

Der Kurs des Euro ist am Montag nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten gesunken. Am Morgen hatte sich die Gemeinschaftswährung zunächst noch stabil gehalten. Seit dem Vormittag stand der Euro aber unter Druck, wobei der Kurs am Nachmittag auf ein Tagestief bei 1,1036 US-Dollar rutschte. In der vergangenen Nacht wurde der Euro noch bei knapp unter 1,11 Dollar gehandelt.