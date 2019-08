Devisen: Dollar steigt zum Euro und Franken - EUR/CHF leicht über 1,09

Auch der Franken verlor etwas gegen den US-Dollar. Das USD/CHF-Währungspaar wurde am späten Nachmittag bei 0,9884 gehandelt nach 0,9854 am Vorabend. Für EUR/CHF ergibt das 1,0904 bzw. 1,0896 am Vorabend.

Die Kursverluste hielten sich in Grenzen. Bereits am Donnerstag war der Euro etwas gefallen. Die vage Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China stützte den Dollar.

EZB-Vertreter gaben eher widersprüchliche Signale zu ihrer künftigen Geldpolitik. Am Freitagmorgen hatte EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger im Interview mit der Nachrichtenagentur Market News erklärt, dass sie derzeit noch keine Notwendigkeit für einen Neustart des Anleihekaufprogramms sieht. Über Zinssenkungen könnte man nachdenken, bevor man zu aussergewöhnlichen Massnahmen wie Anleihekäufen greife. Der finnische Notenbankchef Olli Rehn forderte allerdings auf der nächsten Sitzung Mitte September erneut ein wirksames Lockerungspaket, um die Konjunktur zu stützen.

Die Inflationsrate in der Eurozone verharrte im August wie erwartet bei 1,0 Prozent. Sie liegt damit weiter deutlich unter dem Zielwert der EZB. Die Preisentwicklung steht also einer weiteren Lockerung nicht im Weg.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. So sind die Einkommen der privaten Haushalte stärker gestiegen als erwartet. Die Ausgaben der Haushalte legten hingegen weniger als erwartet zu. Überraschend schwache Daten zum Konsumklima belasteten den Dollar nur vorübergehend.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90565 (0,90531) britische Pfund und 117,28 (117,68) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1528 Dollar gehandelt. Das war etwa ein Dollar mehr als am Vortag.

(AWP)