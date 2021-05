Devisen: Dollar unter Marke von 90 Rappen abgerutscht

Der US-Dollar zeigt sich am Dienstag schwächer und ist zum Franken unter die Marke von 90 Rappen gerutscht. Auch der Euro profitiert von der Kursschwäche des Dollar und hat den höchsten Stand seit Februar erreicht. Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2214 Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als am Morgen.