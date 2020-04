Devisen: Dollar verliert zu Euro und Franken

Der US-Dollar hat am Dienstag zum Euro wie auch zum Schweizer Franken deutlich nachgegen. So notiert die europäische Gemeinschaftswährung am frühen Abend bei 1,0887 Dollar, nachdem der Kurs am Vorabend noch im Bereich von 1,08 Dollar lag. Zwischenzeitlich stieg der Euro Nachmittag gar bis auf 1,0926 Dollar.