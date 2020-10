Devisen: Dollar verliert zu Euro und Franken

Auch zum Franken zeigt sich der US-Dollar schwächer und hat seit dem Morgen auf 0,9109 Franken etwa einen halben Rappen verloren. Dagegen bewegt sich der Euro zum Franken mit 1,0720 Franken eher seitwärts.

Trotz der angespannten Corona-Lage in Europa ist die Stimmung an den Finanzmärkten nicht trübe. Die Weltreservewährung Dollar wird dadurch tendenziell belastet. Auch der australische und neuseeländische Dollar legen zu. Beides sind Währungen, deren Kurse besonders von der Stimmung an den globalen Finanzmärkten abhängen.

Zum Wochenstart stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten an. Allerdings äussern sich zahlreiche hochrangige Notenbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde. In einem am Montag veröffentlichten Interview deutet Lagarde die Möglichkeit zusätzlicher geldpolitischer Lockerungen an. Sie wird sich im Tagesverlauf nochmals äussern.

Auch US-Notenbankchef Jerome Powell tritt im Laufe des Tages an die Öffentlichkeit. Darüber hinaus werden Auftritte von EZB-Chefökonom Philip Lane und Powells Stellvertreter Richard Clarida erwartet. In den USA steht daneben mit dem NAHB-Hausmarktindex eine Kennzahl vom Immobilienmarkt auf dem Programm.

/bgf/jsl/jha/hr

(AWP)