Devisen: Dollar verstärkt sich vor Brexit-Votum etwas

Der US-Dollar hat am Dienstag zum Euro wie auch zum Franken im Vorfeld des Brexit-Votums etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1435 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag. Zum Schweizer Franken war die US-Währung mit 0,9853 Franken um rund einen halben Rappen teurer als noch am Vortag.