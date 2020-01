Devisen: Dollar zieht zu Euro und Franken leicht an

Der Euro ist am Dienstag in einem überwiegend ruhigen Umfeld leicht gefallen. Mittags kostete die Gemeinschaftswährung 1,1180 US-Dollar und damit etwas weniger als im frühen Handel. Marktteilnehmer verwiesen auf einen auf breiter Front stärkeren US-Dollar. Zum Franken notierte der Dollar mit 0,9706 etwas höher als am Morgen, ebenso der Euro mit 1,0852 Franken.