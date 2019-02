Devisen: Euro auf Berg- und Talfahrt - Zum Franken mit Verlusten

Gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro am Dienstag nach. Die Gemeinschaftswährung geht am späten Nachmittag bei 1,1342 Franken um. Auch der US-Dollar schwächte sich zum Franken nach dem Mittag merklich ab. Er verlor rund einen halben Rappen und kostet am Dienstag-Nachmittag 1,0011 Franken.

Der Handel zwischen Euro und Dollar war am Dienstag zweigeteilt. Zunächst wurde der Euro durch schwache Konjunkturdaten aus der italienischen Industrie belastet. Die Auftragseingänge und Umsätze der Branche waren im Dezember stark gefallen. Die ohnehin bestehenden Sorgen um die drittgrösste Volkswirtschaft der Eurozone wurden dadurch noch verstärkt.

Auftrieb erhielt der Euro mit dem britischen Pfund am Nachmittag. Am Markt wurden Äusserungen aus der britischen Regierung als Grund genannt. Dort war die Rede von einem "signifikanten" Treffen zwischen Grossbritanniens Regierungschefin Theresa May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Das Treffen ist für Mittwochabend angesetzt und soll den für Ende März befürchteten chaotischen Brexit ohne Austrittsabkommen verhindern.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87185 (0,87620) GBP und 125,09 (125,23)JPY fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde nachmittags mit 1337 Dollar gehandelt. Das waren etwa 10 Dollar mehr als am Vortag.

/bgf/jsl/fba/yl/kw

(AWP)