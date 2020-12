Devisen: Euro baut frühe Gewinne zum Dollar aus - USD/CHF unter 0,89

Auch zum Franken schwächt sich der Dollar weiter ab. Nachdem der Greenback bereits am Morgen wieder unter die Marke von 0,89 Franken gefallen ist, kostet er am frühen Vormittag 0,8861 Franken. Der Euro notiert derweil mit 1,0853 lediglich leicht tiefer zum Franken.

Marktbeobachter verweisen auf eine Dollar-Schwäche, die seit Beginn der Woche das Geschehen am Devisenmarkt mit beeinflusst und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleiht. Als Ursache wird die allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Jahresende gesehen. Vor diesem Hintergrund sind Währungen wie der Dollar, die als sichere Anlagen gelten, weniger gefragt.

Das US-Repräsentantenhaus stimmte zuvor für eine Aufstockung des neuen Corona-Konjunkturprogramms. In der Kongresskammer kam bei einer Abstimmung am Montag (Ortszeit) die nötige Zweidrittelmehrheit zustande, um die Hilfszahlungen an US-Bürger von 600 auf 2'000 Dollar pro Kopf zu erhöhen.

