Devisen: Euro behauptet Gewinne zum Dollar - Franken zieht weiter an

Der Euro hat am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar seine jüngsten Kursgewinne verteidigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Vormittag mit 1,0941 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte der Kurs noch einen guten Teil seiner vorherigen Gewinne eingebüsst, sich in der Nacht dann aber berappelt.