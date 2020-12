Devisen: Euro behauptet sich nach Kursrutsch - EUR/CHF fester

Auch zum Franken kann sich der Euro wieder ein wenig erholen. Derweil kostet die Gemeinschaftswährung 1,0848, nach 1,0823 Franken am frühen Morgen. Der Dollar verzeichnet im Verlauf des Morgens nach einem Auf und Ab zum Franken einen leichten Anstieg. Das Währungspaar wird momentan zu 0,8894 nach 0,8883 Franken am frühen Morgen gehandelt.

Die Stimmung an den Kapitalmärkten hat sich zur Wochenmitte wieder etwas aufgehellt. Zuletzt verstärkten sich etwas die Hoffnungen, dass es doch noch vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember zu einem Handelspakt zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union (EU) kommen könnte. Der irische Regierungschef Micheal Martin gab sich zuversichtlich: Ein Deal sei "eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich". Noch immer sind vor allem die künftigen Rechte von EU-Fischern in britischen Gewässern ein zentraler Knackpunkt. Dieses Problem sei schwer zu überwinden, räumte Martin ein. EU-Unterhändler Michel Barnier sagte, beide Seiten seien zu einem "Endspurt" bereit.

Derweil dürften nach 48 Stunden Grenzschliessung Lastwagen wieder von Grossbritannien nach Frankreich übersetzen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Fahrer einen negativen Corona-Test vorlegen können. Vor diesem Hintergrund erholte sich auch das britische Pfund etwas von seinen jüngsten Verlusten. Frankreich hatte wegen der rasanten Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante die Grenzen zu Grossbritannien auch für den Warenverkehr geschlossen.

Am Mittwoch schauen die Anleger ferner in Richtung Washington. Dort ist der Haushaltsstreit überschauend wieder aufgeflammt, nachdem der amtierende US-Präsident Donald Trump Nachbesserungen an dem mit grosser Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert hat. Allerdings bewegt dies die Gemüter der Anleger kaum. Börsianer sprechen von einem dünnen Handel. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen würden die Investoren ihre Währungspositionen nur noch anpassen.

(AWP)