Devisen: Euro behauptet zum Dollar seine Gewinne - Zum Franken wieder unter 1,05

Zum Franken wird der Euro leicht tiefer als noch am Morgen gehandelt. Das Währungspaar EUR/CHF notiert wieder unter der Marke von 1,05 Franken bei 1,0484. Der Dollar wird zu 0,9226 Franken gehandelt, nach 0,9236 im frühen Handel.

Der Euro hatte zum Dollar am Dienstagvormittag von der wieder gestiegen Zuversicht an den Finanzmärkten profitiert. Demgegenüber scheint die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik bereits zum Teil in den Kursen eingepreist zu sein.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit gleichwohl auf Inflationsdaten aus den USA. Experten rechnen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,0 Prozent.

Allerdings bräuchte es schon eine massive Überraschung, damit das Zinsbild, das sich der Markt von den USA macht, ernsthaft ins Wanken gerät, schreibt Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Denn dass die US-Notenbank rasch ihren Leitzins erhöht, scheine ausgemachte Sache zu sein, selbst wenn die Inflation etwas niedriger ausfällt als erwartet. "Im schlimmsten Fall wird es halt nicht März, sondern Mai oder Juni", resümierte der Experte.

Und letztlich geht es dem Commerzbank-Experten zufolge am Devisenmarkt doch darum, ob das Fed in den nächsten Quartalen und Jahren deutlich ihren Leitzins erhöht. Dafür sei ein schneller Zinsschritt ein Indikator, aber keine Grundbedingung.

Konjunkturdaten aus der Eurozone indes bewegten den Euro kaum. So war die Industrieproduktion in der Region zwar im November stärker als erwartet gestiegen. Allerdings war die Produktion im Oktober nach revidierten Daten überraschend gefallen.

