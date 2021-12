Devisen: Euro bei 1,13 US-Dollar - Lira trotz Kritik von Experten stabil

Der Euro hat am Mittwoch leicht zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1309 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief weitgehend ruhig. Etwas Unterstützung erhielt der Euro durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Der US-Dollar war daher etwas weniger als Reservewährung gefragt, wovon andere Devisen zumeist profitierten.