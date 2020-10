Devisen: Euro bei 1,18 US-Dollar - China bremst Yuan-Aufwertung

Der Euro hat am Montag leicht nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,18 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Derweil hat der Euro zum Franken leicht nachgegeben und steht derzeit bei 1,0753 Franken, während der Dollar mit 0,9109 Franken die Schwelle von 0,91 Franken verteidigen kann.