Devisen: Euro bei knapp 1,13 US-Dollar

Zum Franken nähert sich der Euro bei einem Stand von 1,0432 langsam der 1,04er Marke an. Der US-Dollar bewegt sich mit 0,9237 Franken ebenfalls minim tiefer als noch am Morgen. "Die Schweizerische Nationalbank gesteht dem Franken Kursgewinne zu", schreibt die VP Bank. "Selbst Notierungen von unter 1,05 gegenüber dem Euro sind für die eidgenössischen Währungshüter kein Tabuthema mehr." Das lasse sich an der jüngsten Entwicklung der Sichteinlagen ablesen, die am Morgen veröffentlicht wurden. Letztere blieben in den vergangenen drei Wochen nahezu unverändert und gelten als Indikator für die Aktivität der SNB an den Devisenmärkten.

Ähnlich tönt es bei der Commerzbank. Aufgrund der mittlerweile gestiegenen Inflation dürfte die SNB einen etwas stärkeren Franken akzeptieren. Die SNB scheine auch Niveaus unter der Marke von 1,05, welche sie im Frühjahr 2020 noch vehement verteidigt hatte, mittlerweile zu akzeptieren. Da die SNB den Franken nach wie vor als hoch bewertet ansehe, könnte sie um eine übermässige Aufwertung zu verhindern, intervenieren. Dies dürfte den Spielraum für eine Abwärtsbewegung in EUR/CHF begrenzen, heisst es weiter.

Nachdem zum Wochenausklang sichere Währungen stark gefragt waren, drehte die Stimmung am Montag aber wieder. Am Markt war die Rede von Beruhigung nach der Aufregung am Freitag aufgrund der neu entdeckten Corona-Variante Omikron. "Nachrichten aus Südafrika, dass der Krankheitsverlauf mit der Omikron-Variante recht mild verläuft, sowie die recht kurze Anpassungszeit bei mRNA-Impfstoffen auf neue Virusvarianten sprechen gegen eine anhaltende Eskalation an den Märkten", kommentierte die Dekabank.

Im Handelsverlauf dürften Anlegern auch Konjunkturdaten in den Blick nehmen. Am frühen Nachmittag steht die erste Schätzung zur Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise im November auf dem Programm. Am Markt wird damit gerechnet, dass die für europäische Vergleichszwecke harmonisierte Inflationsrate (HVPI) auf 5,5 Prozent steigt. Am Vormittag versuchte die EZB, Inflationssorgen zu dämpfen: Es sei davon auszugehen, dass im November der Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreicht sei, sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel im ZDF-Morgenmagazin.

Deutliche Kursverluste verbuchte einmal mehr die türkische Lira. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bekräftigte seine Abneigung gegen hohe Zinsen. Seine Ansichten zu Zinsen und Inflation seien unverändert, erklärte er. Erdogan ist entgegen der herrschenden ökonomischen Lehre der Meinung, dass hohe Zinsen die Inflation anfachen anstatt sie zu bekämpfen. Entsprechend befindet sich die türkische Notenbank trotz hoher Inflationsraten auf Zinssenkungskurs. Internationale Anleger verlieren deshalb zunehmend das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Zentralbank und ziehen ihr Geld ab.

/bgf/jkr/jha/pre

(AWP)