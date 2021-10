Devisen: Euro bei knapp 1,16 US-Dollar

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter bei knapp 1,16 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1599 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Vergangene Woche war der Eurokurs mit 1,1563 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.