Devisen: Euro bewegt sich kaum - EUR/CHF weiter unter 1,10

Zum Franken notiert der Euro im Vergleich zum Vorabend stabil und bleibt damit knapp unter der Marke von 1,10 Franken. Aktuell liegt der Kurs bei 1,0997 Franken. Der US-Dollar tendiert zum Franken auf dem Niveau des Vorabends und kostet 0,9954 nach 0,9956 Franken.

Am Ende einer Woche mit zahlreichen Konjunkturdaten sind am Freitag etwas weniger Impulse zu erwarten. Zahlen vom deutschen Aussenhandel überraschten am Morgen positiv, sorgten am Anleihemarkt aber nicht für nennenswerte Bewegung. Sowohl die Ausfuhren als auch die Einfuhren stiegen im September gegenüber dem Vormonat deutlich an. Möglicherweise habe Deutschland damit eine technische Rezession gerade noch verhindern können, kommentierte Carsten Brzeski, ING-Chefökonom für Deutschland.

Im Handelsverlauf dürften Anleger vor allem auf Neuigkeiten zum Handelsstreit zwischen den USA und China achten. In den letzten Tagen gab es überwiegend positive Nachrichten, eine Einigung auf ein erstes Handelsabkommen steht aber noch aus. An Konjunkturdaten veröffentlicht die Universität Michigan die Ergebnisse ihres monatlichen Stimmungstests unter amerikanischen Verbrauchern.

