Devisen: Euro bewegt sich vor wichtigen US-Daten kaum

Der Euro hat sich am Freitagvormittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1155 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Am Markt war die Rede von fehlenden Impulsen. Auch zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro mit 1,1004 zuletzt nicht. Das USD/CHF-Paar stagnierte ebenfalls bei 0,9865.