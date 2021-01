Devisen: Euro bewegt sich wenig

Der Euro hat sich am Dienstag bisher nur wenig bewegt. Zum US-Dollar kostet die Gemeinschaftswährung aktuell 1,2277 und damit nur etwas mehr als am Vortag und am Morgen. Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0798 derweil kaum verändert, während der Dollar mit 0,8795 Franken etwas weniger kostet als am Vortag.