Devisen: Euro bewegt sich wenig - britisches Pfund unter Druck

Der Euro hat sich am Dienstag bis zum Mittag unter dem Strich nur wenig bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1865 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Auch zum Franken tendierte der Euro seitwärts. Ein Euro kostet am Mittag 1,1680 CHF nach 1,1687 am Morgen. Der US-Dollar wird derweil mit 0,9845 CHF gehandelt.