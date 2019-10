Devisen: Euro bleibt angeschlagen

Im Vergleich zum Franken hat sich der Euro über Nacht kaum bewegt. Derzeit wird er zu 1,0880 gehandelt, nach 1,0881 am Vorabend. Der US-Dollar hat sich auf 0,9993 von 0,9980 leicht verteuert.

Am Dienstag stehen sowohl in der Eurozone als auch in den USA wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Die Einkaufsmanagerindizes, eine Umfrage in Unternehmen, geben Auskunft über den Zustand der Wirtschaft. Veröffentlicht werden die Indikatoren für die Industrie, die auf beiden Seiten des Atlantiks unter dem Handelskonflikt zwischen den USA und China leidet. Zusätzliche Belastung kommt von der ohnehin schwachen Weltwirtschaft.

bgf/jha/cf

(AWP)