Devisen: Euro bleibt im US-Handel klar über 1,17 US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag im US-Handel auf erhöhtem Niveau behauptet. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1772 US-Dollar, nachdem sie sich im europäischen Geschäft bis nah an die Marke von 1,18 US-Dollar herangerobbt hatte. Im asiatischen Handel hatte der Euro noch etwas über 1,17 Dollar notiert. Zum Franken hat der Euro leicht an Wert verloren und notiert derzeit bei 1,0713 Franken. Der Dollar fiel derweil auf die Marke von 0,91 Franken zurück und liegt aktuell bei 0,9102 Franken.