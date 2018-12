Devisen: Euro bleibt klar über 1,13 US-Dollar

Im frühen europäischen Geschäft hatte die vorläufige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China noch für deutlichen Auftrieb beim Euro gesorgt. Am Rande des G20-Gipfels in Argentinien sicherte US-Präsident Donald Trump den Verzicht für 90 Tage auf weitere Strafzölle auf chinesische Produkte zu. China will im Gegenzug seine Einfuhren aus den USA ausweiten.

An den Finanzmärkten sorgten die Nachrichten vom "Waffenstillstand" im Handelskonflikt für Optimismus. Ausserdem stimmten Berichte aus Italien zuversichtlich, dass bald Bewegung in den Haushaltsstreit mit der Kommission der Europäischen Union kommen dürfte. Das Land will Zeitungsberichten zufolge eine weitere Eskalation noch in diesem Jahr vermeiden und hofft, damit vielleicht sogar das Defizitverfahren umgehen zu können.

/la/jha/uh

(AWP)