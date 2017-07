Devisen: Euro bleibt über 1,14 US-Dollar - Zum Franken bei 1,1019

Auch zum Schweizer Franken hielt sich der Euro seit dem späten Nachmittag über 1,1010 CHF. Am Morgen notierte das Währungspaar noch zeitweise bei knapp 1,106 CHF. Der US-Dollar legte zum Franken etwas zu. Er kostet zur Berichtszeit 0,9653 CHF nach 0,9643 CHF am späten Nachmittag und 0,9629 CHF zur Mittagszeit.

Aussagen der US-Notenbankchefin Janet Yellen bewegten nur bedingt. Yellen hatte zwar weitere schrittweise Leitzinsanhebungen in den USA als angemessen bezeichnet. Die Aussagen von Yellen deckten sich aber mit früheren Stellungnahmen des Fed und lieferten keine Hinweise auf eine noch raschere geldpolitische Straffung.

Eine stärker als erwartet gestiegene Industrieproduktion im Euroraum konnte die Gemeinschaftswährung ebenfalls nicht stützen. Experten sprachen von einer robusten Entwicklung in den Industriebetrieben. Dies habe sich im Mai in Deutschland, aber auch in Frankreich und Italien gezeigt. Zuletzt hatte die EZB mehrfach von einer robusten Konjunktur in der Eurozone gesprochen. Dies wurde am Markt als erster Hinweis auf ein Eindämmen der Geldflut gedeutet und hatte dem Euro starken Auftrieb verliehen.

