Devisen: Euro bleibt über 1,15 US-Dollar - Zum Franken wieder unter 1,14

Der Kurs des Euro hat am Dienstag an die deutlichen Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar angeknüpft und ist über die Marke von 1,15 US-Dollar gestiegen. Derzeit wird der Euro mit 1,1520 US-Dollar gehandelt. Berichte über Kritik von US-Präsident Donald Trump am Kurs der US-Notenbank Fed hätten den Dollar geschwächt, so Marktbeobachter. Auch zum Franken büsste der Dollar an Terrain ein.