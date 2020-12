Devisen: Euro bleibt über 1,22 US-Dollar - Weiter oberhalb von 1,08 Franken

Zum Franken bewegt sich der Euro ebenfalls kaum. Bei 1,0839 Franken zeigt er sich seit dem frühen Handel nahezu unverändert. Ähnlich sieht es beim US-Dollar aus, der aktuell 0,8870 Franken kostet.

Der Euro hatte im späten Handel am Montag nach einer Berg- und Talfahrt seine Verluste zum Dollar nahezu wettgemacht. Grund waren sich verdichtende Spekulationen über einen nahen Durchbruch bei der Frage nach dem künftigen Zugang für Fischkutter aus der Europäischen Union zu britischen Gewässern. Ein Handelspakt in letzter Sekunde scheint damit nicht mehr ausgeschlossen. Damit war der Euro zu Wochenbeginn in der Spitze bis auf 1,2253 Dollar geklettert.

Am Montagmorgen hatte die Nachricht über eine rasante Ausbreitung einer mutierten Variante des Coronavirus in Grossbritannien den Euro allerdings zunächst bis auf 1,2130 Dollar absacken lassen. Wegen dieser Mutation des Virus ist der Reise- und Warenverkehr aus und nach Grossbritannien derzeit stark einschränkt.

Trotz der jüngsten Erholung liegen denn auch sowohl der Euro als auch das britische Pfund gegenüber dem Dollar als in Krisenzeiten oft gefragter Reservewährung leicht im Minus. Der britische Einzelhandelsverband BRC warnte vor Folgen für Verbraucher, sollte der Warenverkehr am Ärmelkanal nicht innerhalb eines Tages wieder aufgenommen werden.

