Devisen: Euro bleibt unter 1,13 US-Dollar - EUR/CHF wenig verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch von seinen Verlusten am Vortag zum Teil erholt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1271 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Zum Franken zeigt sich der Euro mit 1,0423 Franken wenig verändert gegenüber dem Morgen mit 1,0432. Derweil kostet der Dollar 0,9247 Franken.