Devisen: Euro bleibt unter 1,13 US-Dollar - Hält sich knapp über 1,07 Franken

Zum Franken setzt der Euro bei einem Stand von 1,0711 Franken seine Bewegung rund um die 1,07er Marke weiter fort und auch der US-Dollar bewegt sich bei einem Stand von 0,9500 Franken weiter um die Marke der vergangenen Tage.

Bereits am Dienstagnachmittag war der Euro zum Dollar klar unter die Marke von 1,13 gefallen. Unerwartet gute Konjunkturdaten aus den USA haben den Greenback gestützt, während erfreuliche Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland kaum Beachtung fanden.

In den Blick rücken nun Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone, die am späten Vormittag veröffentlicht werden. Am Nachmittag stehen dann Immobiliendaten aus den USA auf der Agenda.

/la/mis/hr

(AWP)