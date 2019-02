Devisen: Euro bleibt unter 1,14 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel unter 1,14 US-Dollar gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1380 Dollar gehandelt und damit in etwa zum gleichen Kurs wie am Vortag. Zum Franken hat sich der Dollar leicht auf 0,9975 erholt, liegt aber immer noch unter der Parität. Der Euro geht derweil zu 1,1352 Franken um.