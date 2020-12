Devisen: Euro bleibt unter 1,20 US-Dollar - Hält sich über 1,08 Franken

Der Euro ist am Dienstag gegenüber dem US-Dollar leicht gestiegen, allerdings unter der Marke von 1,20 US-Dollar geblieben. Am Vortag hatte er die runde Marke erstmals seit etwa drei Monaten knapp übersprungen. Am Dienstagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1963 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen.