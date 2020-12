Devisen: Euro bleibt unter 1,20 US-Dollar - zum Franken fester

Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro etwas zu. Derzeit wird er zu 1,0847 nach 1,0831 Franken am Montagabend gehandelt. Der Dollar notiert derweil zum Vorabend wenig verändert auf 0,9071 Franken.

Am Dienstag stehen sowohl in Europa als auch in den USA zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Diesseits des Atlantiks werden unter anderem Indikatoren zur Industriestimmung und Inflationszahlen erwartet. In den USA wird der wichtige Industrieindikator ISM bekanntgegeben, der einen hohen Gleichlauf mit dem tatsächlichen Wirtschaftswachstum aufweist. Darüber hinaus äussern sich mehrere ranghohe Notenbanker./

(AWP)