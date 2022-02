Devisen: Euro bleibt unter Druck

Der Euro notiert mit 1,0287 Franken deutlich unter der 1,03er-Marke. Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind die Franken als sichere Anlage gefragt. Der Dollar gab vor allem in der zweiten Tageshälfte deutlich gegenüber dem Franken nach. Am Abend lag er mit 0,9170 Dollar deutlich unter dem Marke von 0,92.

Der russische Rubel brach am Montag ein. Hintergrund sind scharfe Wirtschaftssanktionen des Westens als Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Unter anderem sollen russische Banken vom internationalen Informationssystem Swift ausgeschlossen werden. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Der Rubel fiel in der Folge auf ein Rekordtief zum US-Dollar.

Die russische Notenbank reagierte auf die Sanktionen mit einer drastischen Zinsanhebung um 10,5 Prozentpunkte auf 20 Prozent. Das Finanzministerium führte darüber hinaus eine Pflicht für Unternehmen ein, Teile ihrer Erlöse in Fremdwährung zu veräussern. Zudem verbot Präsident Wladimir Putin seinen Bürgern den Transfer von Devisen ins Ausland. Schulden im Ausland dürften nicht mehr beglichen werden, hiess es. Offenbar soll so ein weiterer Wertverfall des Rubel verhindert werden.

