Devisen: Euro bleibt unter Druck - Dollar auf breiter Front im Aufwind

Der Eurokurs ist am Freitag im US-Handel unter 1,23 US-Dollar geblieben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2284 Dollar. Im Tief hatte der Euro im europäischen Geschäft bei 1,2260 Dollar und damit so niedrig wie zuletzt Anfang März notiert. Der Dollar legte derweil zu vielen Währungen zu. Der Schweizer Franken schwächte sich am Nachmittag gegenüber dem Euro leicht ab. So kostete die Gemeinschaftswährung 1,1707 CHF nach 1,1699 CHF am Morgen. Der US-Dollar kostet derweil 0,9526 CHF.