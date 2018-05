Devisen: Euro bleibt unter Druck - Dollar legt zu

Der Euro steht am Mittwoch weiter unter Druck. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1847 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Am Dienstag war der Euro auf ein neues Jahrestief knapp unter dem aktuellen Stand gefallen. Zum Franken kann sich der Euro dagegen mehr oder weniger behaupten, auch wenn er mit aktuell 1,1892 Franken wieder knapp unter der 1,19er Marke steht.