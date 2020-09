Devisen: Euro bleibt unter Druck - Tiefster Stand seit Ende Juli

Gegenüber dem Franken hat der Euro zugelegt. Er wird derzeit zu 1,0767 gehandelt, nach 1,0759 am späten Nachmittag und 1,0754 am Mittag. Der Dollar zeigt sich am Abend bei knapp unter 92 Rappen stabil. Er kostet 0,9198, nach 0,9195.

Die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen in Europa übt weiter Druck aus. Wichtige Länder aus der Eurozone wie Spanien und Frankreich sorgen für Beunruhigung. Neue wirtschaftliche Beschränkungen könnten die Erholung belasten. Die Erholung an den Aktienmärkten stützte den Eurokurs in diesem Umfeld nur kurzzeitig.

Bisher dominierte die Erwartung, dass es nur zu lokalen Beschränkungen kommen werde. "Allerdings scheint die Sorge an den Märkten zuzunehmen, dass es doch weitreichendere Beschränkungen, womöglich sogar erneute umfassende Lockdowns geben könnte", kommentierte You-Na Park-Heger, Devisenexpertin bei der Commerzbank. "Für die Konjunkturerholung wäre das ein herber Schlag." Die Sorge darüber dürfte die Marktstimmung noch länger drücken.

jsl/fba/cf

(AWP)