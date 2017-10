Devisen: Euro bleibt zu Dollar unter Druck - USD/CHF über Parität

Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar weiter unter Druck gestanden. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1623 USD und damit nochmals tiefer als im frühen Handel hatte sie noch etwas höher notiert. Zum Schweizer Franken notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,1639 CHF leicht höher als noch am Morgen. Der Dollar-Franken-Kurs stieg am Morgen erstmals seit Mai 2018 wieder über Parität. Aktuell liegt der Kurs bei 1,0014 CHF.