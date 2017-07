Devisen: Euro bleibt zum Dollar im Höhenflug - Stabil zum Franken

Der Euro bleibt an den internationalen Finanzmärkten gefragt. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1659 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht auf Montag bis auf 1,1684 Dollar gestiegen war. Das war der höchste Stand seit August 2015. Schon in den Tagen zuvor hatte der Euro ähnliche Höchststände markiert.