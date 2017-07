Devisen: Euro bleibt zum USD nach Fed-Protokoll etwas schwächer

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch moderat im Minus bewegt. Das am Abend veröffentlichte Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der Fed versetzte die Devisenmärkte nicht nachhaltig in Bewegung. Im US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1346 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1329 (Dienstag: 1,1353) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8827 (0,8808) Euro.