Devisen: Euro bröckelt weiter ab

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro ebenfalls mehr oder weniger stabil. Er kostet derzeit 1,0772, nach 1,0783 am frühen Abend und 1,0774 am Mittag. Der US-Dollar hat auf 0,9239 von 0,9230 und 0,9204 noch einmal etwas angezogen und sich damit klar über der Marke von 92 Rappen etabliert.

Die jüngste Schwäche begründen Experten unter anderem mit den wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa. Wichtige Länder aus der Eurozone wie Spanien und Frankreich sorgen für Beunruhigung. Am Vormittag hat die Erholungsrally am Aktienmarkt den Euro nur vorübergehend gestützt. Die Corona-Krise schlägt wieder stärker auf die Wirtschaft der Eurozone durch.

(AWP)