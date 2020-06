Devisen: Euro deutlich über 1,13 US-Dollar - Nähert sich 1,08 Franken an

Zum Franken hat der Euro ebenfalls aufgehpolt und bewegt sich mit 1,0765 Franken langsam in Richtung der 1,08er Grenze. Der US-Dollar hingegen zeigt sich mit 0,9488 Franken nahezu unverändert seit Montagabend.

Bereits am Montagabend hatten neue geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) für Bewegung am Devisenmarkt gesorgt. das Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Stimmung an den Finanzmärkten generell wieder aufgehellt, zumal am Dienstagmorgen auch Japans Notenbank nachlegte und ihre Corona-Hilfen für Unternehmen kräftig aufstockt. Als weiteren Antrieb nennen Händler Kreise-Meldungen, wonach US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Corona-Krise eine weitere Billion Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen will.

/la/mis/hr

(AWP)