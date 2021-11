Devisen: Euro deutlich unter Druck

Auch zum Schweizer Franken rutschte der Euro am Donnerstag ab und notierte am Abend bei 1,0545. Im asiatisch geprägten Handel noch am Morgen hatte ein Euro 1,0576 Franken gekostet. Das USD/CHF-Paar verharrte derweil bei 0,9128.

Am Vorabend war der Euro noch zeitweise über 1,16 Dollar gestiegen, nachdem die US-Notenbank (Fed) wie erwartet den Ausstieg aus ihren milliardenschweren Wertpapierkäufen angekündigt hatte. Mit Zinsanhebungen will sich die Fed aber Zeit lassen, sagte Notenbank-Vorsitzender Jerome Powell. Der Dollar war daraufhin unter Druck geraten. Am Donnerstag holte er die Verluste aber wieder mehr als auf.

Robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt stützten den Dollar. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind stärker als erwartet gefallen. Die Finanzmärkte warten jetzt auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht, zumal die Fed ihre Geldpolitik stark am Arbeitsmarkt ausrichtet.

/tih/zb/ra

(AWP)