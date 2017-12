Devisen: Euro durch Katalonien-Wahl leicht belastet - Zum Franken unverändert

Der Euro hat am Freitag etwas nachgegeben. Nachdem die Gemeinschaftswährung in der Nacht auf Freitag nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses in Katalonien bis auf 1,1817 US-Dollar gefallen war, kostete sie zuletzt 1,1852 USD. Das war aber immer noch etwas weniger als am Vorabend.