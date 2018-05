Devisen: Euro erholt sich etwas gegenüber Dollar und Franken

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel zunächst nicht an die Vortagesverluste angeknüpft. Am Morgen lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1824 US-Dollar und damit etwas höher als am Vorabend. Auch gegenüber dem Franken zog der Euro leicht an, er kostete im frühen Handel 1,1825 Franken. Noch zu Wochenbeginn lag der Kurs allerdings bei 1,19 Franken.