Devisen: Euro erholt sich etwas zum Dollar - wenig verändert zum Franken

Der Euro hat sich am Freitag gegenüber dem US-Dollar etwas erholen können. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung ein Euro dann 1,0934 Dollar, nachdem sie in der vergangenen Nacht noch auf ein Zweijahrestief bei 1,0905 Dollar gefallen ist. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro derweil stabil und notiert mit 1,0851 wenig verändert. Der Dollar gibt zum Franken etwas nach und kostet am frühen Nachmittag 0,9924.