Der Euro hat sich am Montag etwas von seinen Verlusten der vergangenen Tage erholt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1615 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Auch zum Franken stieg der Euro leicht auf 1,1587 CHF. Der US-Dollar geht derweil mit 0,9975 CHF knapp unterhalb der Parität um.