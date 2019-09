Devisen: Euro erholt sich - Franken zieht an - Pfund legt nach Urteil zu

Der Euro hat sich am Dienstag gegenüber dem US-Dollar etwas von seinen Vortagsverlusten erholen können. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1002 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Der Schweizer Franken stieg derweil gegenüber dem Euro wie auch dem Dollar. Ein Euro kostet am späten Nachmittag 1,0864 und damit etwas weniger als noch am Morgen. Und der Dollar fällt wieder klar unter 0,99 Franken und notiert auf 0,9875 Franken.