Devisen: Euro erholt sich gegenüber dem Dollar - zum Franken stabil

Das Währungspaar EUR/CHF bewegte sich derweil weiterhin in einer engen Bandbreite von 1,0750 und 1,0760. Derzeit wird der Euro zu 1,0754 Franken gehandelt. Der Dollar schwächte sich etwas ab auf 0,9146 Franken.

Die Erholung an den Aktienmärkten stützte auch den Eurokurs etwas. Insgesamt beruhigte sich die Lage an den Märkten. Zuletzt hatte die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen in Europa den Euro belastet. Der Dollar hatte als Weltleitwährung von der gestiegenen Verunsicherung profitiert. Am Dienstag geriet die US-Währung jedoch im Zuge der Entspannung an den Finanzmärkten zu den meisten wichtigen Währungen etwas unter Druck.

US-Notenbankchef Jerome Powell bekräftigte unterdessen die geldpolitische Unterstützung der Federal Reserve. In schriftlichen Bemerkungen für einen Kongressauftritt an diesem Dienstag heisst es, das Fed werde ihre Instrumente so lange wie nötig einsetzen, um die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise zu unterstützen. Die Bemerkungen wurden am späten Montagabend veröffentlicht.

(AWP)