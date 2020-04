Devisen: Euro erholt sich im US-Handel etwas

Im Gegensatz zum Euro legte der Kurs des US-Dollar an den Devisenmärkten auf breiter Front zu. Marktteilnehmer begründeten dies mit dem hohen Bedürfnis der Anleger nach Sicherheit und Liquidität. Beides bietet aufgrund der Grösse des US-Finanzmarkts der Dollar. Die Börsenstimmung blieb zur Wochenmitte negativ von der Corona-Krise geprägt - mit einer besorgniserregenden Entwicklung der Infektionszahlen in den USA. Viele Anleger steuerten deshalb als sicher empfundene Häfen an, was dem Dollar zu Gute kam.

Die Anspannung an den Finanzmärkten ist wegen der Corona-Pandemie nach wie vor hoch. Konjunkturdaten zeigen die massiven Wirtschaftsschäden, die durch den Virus und die strengen Gegenmassnahmen der Regierungen verursacht werden. Stimmungsindikatoren trübten sich weltweit ein. In den USA fiel der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie unter die Wachstumsschwelle. Ausserdem baute dort der Privatsektor erstmals seit etwa zweieinhalb Jahren wieder Arbeitsplätze ab.

